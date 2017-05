Franck Ouédraogo a remporté le 7 mai 2017 à Taïwan la médaille d’or des 10 000 m à l’occasion de la 47ème édition des Jeux universitaires organisés du 6 au 10 mai à Taipei. Parmi les 53 étudiants de diverses nationalités qui ont pris part à la compétition, c’est le burkinabè qui est arrivé premier en 35’01 mn.

Ancien PMkaliste et sportif, Franck Ouédraogo jouait déjà très jeune au football au Pays des Hommes intègres avant de bénéficier d’une bourse d’étude pour Taiwan en 2013. Il est actuellement Elève Officier d’Active à l’Académie de l’Armée de Terre de la République de Chine (Taïwan) où il continue sa passion pour le foot, au poste latéral droit au sein de l’équipe de football de l’Académie, tout en conciliant cette passion avec les études, sa priorité !

Le jeune burkinabè est à sa deuxième participation à cette compétition. Notons que c’est seulement en 2016 qu’il a commencé à développer une passion pour l’athlétisme (course de fond) tout en continuant à jouer au football. Franck Ouédraogo dira d’ailleurs : « le football est un sport collectif ou l’endurance et l’intelligence sont à utiliser en équipe pour en venir à bout de l’adversaire. Il en est de même pour la course ou l’intelligence et l’endurance servent à maitriser son temps pour ne pas se laisser surprendre ». Voici donc le secret de notre ‘‘ÉTALON ».

DCPM/Sport