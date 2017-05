La 20e Journée nationale du Paysan (JNP) a débuté ce 11 mai 2017 à Kaya. Sur le site de la foire de la JNP, les exposants sont entre satisfaction et amertume. Et pour cause, dame nature a ouvert ses vannes dans la nuit du 10 au 11 mai. Une pluie accompagnée de vent qui a détruit une grande partie des stands. Certains produits d’exposition ont pris l’eau.

C’est un site d’exposition en reconstruction qui se dresse à la place de conseil régional de Kaya où se tient la foire de la Journée nationale du Paysan du 11 au 13 mai 2017.

Alors que tout était fin prêt, une pluie orageuse a arrosé la cité du cuir la nuit du 10 au 11 mai 2017. Une pluie bienfaisante pour certains mais pas pour tous les exposants qui l’estiment par contre inopportune.

En effet, l’orage a ravagé les stands et mouillé les produits déjà exposés. Sanoussa Sawadogo, pour une première participation, est l’un des exposants malheureux.

« La pluie nous a fait du tord! C’est aux environs de 21h que nous avons stocké nos produits. Il s’agit de la farine, du couscous, du riz. J’ai pris le soins de couvrir malheureusement le hangar est tombé et l’eau est rentrée. A l’exception du riz, le couscous et la farine sont irrécupérables », a confié le jeune exposant.

Qu’a cela ne tienne, il apprécie l’esprit de la JNP qui leur permet de valoriser les produits locaux, de rencontrer des partenaires et partager les expériences.

Tout comme lui, Marie Ouédraogo est une exposante de Kaya. Elle expose pour le compte du groupement féminin teel-taaba des produits à base du balamitès (kèglega) en mooré. On y trouve du savon, de l’huile alimentaire et cosmétique, et toute sorte de produits dérivés de cet épineux. Elle dit attendre que les gens prennent conscience de la nécessité de consommer et de valoriser les produits locaux. Elle loue l’initiative qui est un cadre idéale du donner et du recevoir.

Salifou Ouédraogo est le vice président de la commission foire à cette 20 édition de la Journée nationale du paysan. Pour lui, tout était fin prêt sur le site de la foire, n’eut été l’invité surprise qu’est la pluie. « Nous nous activons pour que d’ici le soir tout rendre dans l’ordre. Je suis confiant que tout ira bien pour que le jury puisse commencer son travail dès ce soir. Nous constatons qu’il y a beaucoup d’engouement autour des stands, surtout que c’est gratuit.

Ainsi donc quatre jury dans quatre secteurs d’activités ont été mis en place. Il s’agit du jury agriculture, un jury ressource animal, un jury environnement et un jury pour les artisans. Tous les lauréats dans les différents jury sont récompensés demain au cours d’une cérémonie de remise présidé par le Président du Faso Roch Marc Christian Kaboré.

Même s’il est vrai que la pluie a été pour quelque force est de reconnaître que l’engouement n’est pas de taille à cette journée du 11 mai.

Y. Alain Didier Compaoré