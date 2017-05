La 20e Journée nationale du Paysan a refermé ses portes ce 13 mai 2017 à Kaya par le face-à-face Président du Faso – producteurs. Une clôture ponctuée par des recommandations et des prises de décisions comme celle de ramener l’évènement annuelle à une biennale et la mise en place d’un secrétariat permanent.

Les portes de la 20e JNP se sont refermées à Kaya avec des notes de satisfactions. Les préoccupations soulevées par les différents participants ont trouvé réponses auprès du Chef de l’Etat ou des ministres concernés par les préoccupations exprimées par les acteurs du monde rural.

Parmi ces préoccupations, on peut retenir: la construction de barrages, l’appui aux femmes, la question des semences, de l’engrais, des tracteurs agricoles, le désenclavement des zones, la transformation des produits, l’accès au crédit, les problèmes entre agriculteurs et éleveurs, etc.

A toutes ces préoccupations, l’Etat a donné des réponses et pris des décisions. La première est la mise en place d’un secrétariat permanent pour assurer le suivi des recommandations et la préparation des JNP. A cela s’ajoute la mutation de l’évènement en biennale.

Au titre des réponses, on peut également retenir comme engagements du Gouvernement :

la création d’une banque agricole dénommée Banque du Faso avec un capital de 15 milliards,

la commande de 500 tracteurs,

la mise en place d’une usine de montage de tracteurs agricoles,

l’accompagnement des paysans en semences améliorés,

etc.

Il y a aussi la poursuite des constructions de barrages, la mise en eau du barrage de Samandeni et la réhabilitation de certains.

Dans le secteur de l’élevage, il sera procédé à la revalorisation du Fonds de développement de l’élevage (FODEL) à hauteur de 10 milliards. Le Gouvernement envisage l’installation d’usines de transformation du lait, la mise en place d’une Centrale d’achat de médicaments essentiels génériques pour animaux et la mise en place des zones de pâturage.

C’est sur une note de satisfaction que les acteurs du monde rural se sont séparés avec l’espoir de se retrouver en 2019 pour évaluer les acquis et les insuffisances des recommandations de cette 20e JNP à Kaya.

Y. Alain Didier Compaoré