Ce jour 12 mai 2017 aux environs de 5h du matin, un mini car de transport en commun en provenance de Pô, est entré en collusion avec un véhicule de transport marchandises, à quelques kilomètres de Pô dans le parc Tambi.

Le bilan fait ressortir 18 morts et 04 blessés graves.

A l’instar du Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Manga et des autorités régionales du Centre Sud qui se sont immédiatement rendus sur les lieux, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Santé, a été également dépêchée par le Président du Faso, en vue d’apporter assistance et soutien aux victimes.

Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des disparus et exprime sa compassion à l’ensemble du peuple burkinabè. Il invite une fois de plus les populations à la prudence et au respect du code de la route.

Le Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement,

Rémis Fulgance DANDJINOU

Officier de l’ordre national