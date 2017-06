Les Étalons ont reçu la visite du Chef de l’Etat Roch Marc Kaboré à leur séance d’entraînement du 5 juin au stade du 4-août. Une visite symbolique pour « doper » le moral des Etalons à 5 jours du match contre les Palancas Négras d’Angola comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019.

Les Etalons au complet en séance d’entraînement du 5 juin ont reçu une visite éclaire mais de taille. En effet, le chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré, accompagné du ministre des Sports et des Loisirs et le président de la FBF sont venus encouragés les Etalons en regroupement depuis plus d’une semaine.

«Je suis venu les encourager et leur dire qu’ils ont tout le soutien du gouvernement et du peuple burkinabè. Ils nous ont fait beaucoup rêver l’année dernière. Nous étions au bord de la réussite. Ce qui signifie que les Etalons n’ont pas à apprendre des autres. Notre prestation à la dernière CAN a montré que nous étions appréciés de par la simplicité, la cohésion et la qualité de notre jeu. Je leur ai donc demandé de garder cette qualité de jeu parce que nous pouvons aller plus loin que notre performance de l’année dernière» a laissé entendre le Président du Faso.

Ce match contre les Palancas Négras d’Angola compte pour la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 le 10 juin prochain.

Pour le capitaine des Etalons Charles Kaboré, c’est une première depuis qu’il joue avec les Etalons. « Cette visite du chef de l’Etat est le signe de la solidarité du peuple Burkinabè. «Nous avons des qualités et nous voulons continuer à faire plaisir à tout le peuple» à rassurer le Charles Kaboré. En guise de reconnaissance au geste du Président du Faso, un maillot dédicacé par l’ensemble des Etalons lui a été remis.

Pour certains observateurs, le stade du 4-août est dépassé et ne serait plus en norme pour accueillir des matches internationaux. Sur la question le Président du faso a donné une réponse d’espoir. «Nous allons faire de notre mieux pour améliorer la qualité de notre stade parce que nous allons chez les autres et nous devons donner une image de ce que doit être le Burkina en matière de football. Nous allons faire le maximum pour qu’on sente que l’engouement que les Burkinabè ont pour le football est suivi sur le plan des infrastructures», a rassuré le Président Kaboré.

Outre cette note d’espoir le Roch Marc Christian Kaboré a également laissé entendre que « Dieu voulant » il sera au stade le 10 juin pour pousser les Etalons à la victoire.

Y. Alain Didier Compaoré