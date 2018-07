Depuis 2007, notre pays n’avait plus participé à une phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 20 ans. L’attente devenait de plus en plus longue. Le Président de la FBF, le Colonel Sita Sangaré, avait clairement indiqué avant et après son élection le 10 novembre 2016 que : «Ma conviction est qu’il faut mettre un accent sur la relève tout en cherchant à positionner notre sport-roi au plan international». C’est pourquoi son nouveau projet pour le football est centré sur le thème: «Promouvoir la relève et consolider les acquis, mes ambitions pour le football burkinabè». Pour lui, promouvoir la relève, c’est permettre aux jeunes talents de s’exprimer ; c’est avoir des équipes de petites catégories engagées dans les compétitions nationales et internationales.

Depuis le 21 juillet dernier, les Etalons juniors ont vaincu le signe indien en remettant le Burkina Faso sur la route de la CAN Juniors. En effet, après une victoire (3-1) au match aller à Ouagadougou le 14 juillet dernier, les Etalons juniors sont allés arracher une nouvelle victoire (1-0) et la qualification pour la prochaine CAN de leur catégorie à Libreville face aux Panthères du Gabon.

La Fédération Burkinabè de Football salut ce succès héroïque. Elle félicite les joueurs et l’encadrement technique pour avoir su négocier cette qualification attendue depuis 11 ans. La FBF remercie le ministère des Sports et des Loisirs pour son précieux accompagnement, ainsi que l’ensemble des supporters à travers l’UNSE pour leur galvanisante mobilisation pour pousser ces jeunes espoirs vers les victoires. Elle traduit également sa reconnaissance aux partenaires, à la presse sportive et à toutes les bonnes volontés pour leur constant soutien.

Les vaillants Etalons regagnent Ouagadougou ce lundi 23 juillet à 14 heures.

Le Porte Parole de la FBF

Alexandre Le Grand ROUAMBA