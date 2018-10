Les matches de la 7è journée du Fasofoot ont pris fin ce dimanche 14 octobre sur plusieurs terrains du pays. A Koudougou, l’ASECK a fait une bonne opération en disposant de l’AS SONABEL (1-0). C’est ce même score en faveur de l’AS Douane qui a sanctionné l’opposition de ladite équipe contre l’ASFB.

Au stade Batiébo Balibié, l’ASEC de Koudougou a fait sensation ce weekend lors de la 7e journée du championnat national. L’équipe de Drissa Malo Traoré Saboteur a eu raison de Moussa Ouédraogo, Morinnho par la plus petite des marques (1-0).

L’AS Douane a également sorti la tête de l’eau en surprenant l’ASFA (1-0) au stade municipal Joseph Konombo de Ouagadougou. L’EFO en déplacement à Bobo a ramené le gain de 3 points face à l’AJEB (1-2).

Le leader ASFA Y a perdu deux points dans sa rencontre devant l’AS Police le vendredi en match avancé. Le Majestic intraitable sur ses propres installations à Saponé a dominé la lanterne rouge, l’USO (2-0).

A Bobo-dioulasso, l’USCO est allée battre le RCB (2-3). Le RCK qui recevait Salitas en 2e match dimanche au stade municipal de Joseph Konombo a été tenue en échec (0-1). Pendant ce temps, Rahimo FC mettait l’équipe militaire au pas (1-0) au stade Wobi de Bobo Dioulasso.

Voici les différents résultats de la 7e journée

AS DOUANE 1-0 ASFB

ASECK 1-0 AS SONABEL

AJEB 1-2 EFO

RAHIMO 1-0 USFA

RCB 2-3 USCO

MAJESTIC 2-0 USO

ASFAY 0-0 AS POLICE

RCK 0-1 SALITAS FC

Classement après la 7e journée

1er ASFA Y 16pts+8

2e SALITAS FC 15pts+5

3e MAJESTIC SC 13pts+4

4e ASFB 11pts+3

4ex RAHIMO FC 11pts+3

6e AS SONABEL 11pts+1

7e AS DOUANES 11pts+0

8e USFA 10pts+5

9e RCK 9pts-1

10e USCO 9pts-2

11e EFO 8pts-1

12e ASECK 8pts-2

13e RCB 7pts-2

14e AS POLICE 6pts-3

15e AJEB 4pts-6

16e USO 3pts-12

Le meilleur canonnier à l’issue de la 7e journée est

Cyrille N’Guessan Kouassi de l’ASFA Y avec 06 réalisations. Y. Alain Didier Compaoré