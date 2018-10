Le Trésor public a procédé ce lundi 22 octobre 2O18 à Ouagadougou, au lancement de l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne. 6,50% c’est le taux d’intérêt annuel de cet épargne « investissons utile et rentable » qui ambitionne mobiliser 75 milliards de FCFA en 7 ans.

75 milliards de FCFA, c’est la somme recherchée par le Trésor public. Pour une durée de 7 ans dont 2 ans en différé, cette opération d’emprunt vise à mobiliser des ressources pour le Burkina Faso. Elle concerne toutes les personnes physiques de l’espace UEMOA ainsi que les investisseurs régionaux et internationaux. Le taux d’intérêt s’élève à 6,50% par an, soit 325 FCFA tous les six mois pour chaque obligation de 10 000 FCFA achetée. Cette souscription, la deuxième de l’année 2018 à déjà débuté le 18 octobre et s’étendra jusqu’au 08 novembre 2018.

« Le budget de l’Etat rassemble un certain nombre de ressource. L’emprunt que nous venons de lancer fait partie des ressources exceptionnelles mis à contribution pour le financement de l’ensemble des besoins de l’Etat. L’opération de mai dernier nous a permit d’avoir un taux de 124% et au regard de l’expérience nous gardons bon espoir qu’au sortir nous pouvons avoir un bon taux de couverture. C’est une opportunité pour les souscripteurs de faire fructifier leur investissement et tous les remboursements seront fait à bonne date », a ajouté Santéré Célestin Sanou, Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique.

L’opération est conduite par la Société Burkinabè Intermédiation Financière (SBIF). Selon son directeur général, Alexis Lourgo, pour ce type d’opération, la société s’associe à des partenaires. « Nous comptons sur l’intervention du système bancaire et des particuliers pour mobiliser le maximum de fond », a-t-il indiqué.

Une invite est faite aux uns et aux autres à souscrire à cet emprunt afin de faire de cette opération un vrai succès.

Saratou Cissé