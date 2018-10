La 24e Nuit des champions de l’Association des Journalistes sportifs du Burkina (AJSB) s’est tenue le vendredi 19 octobre 2018 au Palais des Sports de Ouaga 2000. Une Nuit riche en couleur qui a distinguée les sportifs au nombre de 26 mais aussi des personnalités qui oeuvrent dans la promotion du sport au Burkina. Chacun des lauréats a reçu un trophée, la somme de 100 000 FCFA de nombreux gadgets des différents sponsors.

La plus grande nuit de récompense des sportifs burkinabè, la Nuit des champions de l’Association des Journalistes sportifs du Burkina AJSB a tenu de nouveau son pari.

Cette année c’est au total 26 athlètes qui ont vu leur performance saluée à sa juste valeur par les journalistes sportifs et pas seulement. En effet, 4 personnalités du monde des sports ont également été distinguées.

Ainsi donc, que ce soit en athlétisme, en karaté do, en football, en pétanque, en cyclisme, en tennis de table en passant par le karaté do, la lutte, le handisport, de la natation du scrabble ou de l’haltérophilie, aucune discipline qui a tenu son championnat dans les délais tous sont passés recevoir un trophée, une somme de 100 000 FCFA, de nombreux gadgets des partenaires qui ont voulu associé leurs images à la Nuit.

Quant aux personnalités AJSB au nombre de 4, il s’agit de Oumar Yugo, le président de la fédération burkinabè de karaté do, de Seydou Diakité, le président du conseil d’administration de l’ASFA Y, de l’AS Douane qui pratiquement est engagée dans toutes les disciplines au haut niveau.

Cheich Hamed Assane Sanou dit Iron Baby, l’homme le plus fort du monde, le premier sportif burkinabè à inscrire son nom, mais, aussi celui du pays dans le livre Guinness des records mondiaux en épaulé jeté a tapé dans l’œil des journalistes sportifs comme personnalité AJSB.

Cette année encore malheureusement certaines fédérations n’ont pas pu tenir leur championnat dans les délais AJSB. Il s’agit entre autre, du Volley-ball, du Basketball, du badminton ou du rugby.

Le président de l’AJSB a tenu à féliciter les lauréats et à inviter les fédérations à prendre les dispositions nécessaires pour être dans les délais afin que leurs champions puissent être également récompensés.

La Nuit des champions 2018 a connu la présence effective et pour la première d’un président d’une corporation panafricaine. Il s’agit de président de l’Association international de la presse sportive (AIPS) Afrique en la personne de Nigérian, Mitchell Obi.

Il a félicité l’AJSB pour son invitation et apprécié la tenue de la Nuit qu’il trouve géniale et originale.

Placée sous le haut patronage exceptionnel du Mogho Naaba, la 24e nuit des champions a été parrainée par le ministre en de la Jeunesse Smaïla Ouédraogo, présidée par le ministre des Sports et Loisirs, Daouda Azoupiou et a connu la présence du président de la CENI, Newton Ahmed Barry et bien d’autres personnalités.

Elle a été agrémentée par la prestation d’artistes confirmés comme Imilo Lechanceux ou de Maria Bisongo et tous journalistes et sportifs se tournent désormais au 25e anniversaire avec plus de champions et d’innovations.

Y. Alain Didier Compaoré