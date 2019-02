Depuis le 1er février 2019 et à l’occasion des contrôles des opérations d’importation, il a été constaté une demande de déclaration préalable d’importation (DPI) de riz d’origine birmane. Les documents fournis par l’importateur et l’analyse documentaire faite le 8 février afin d’avoir de plus amples informations ont permis de déceler des incohérences. Cela a conduit à faire des prélèvements le 11 février pour analyser la qualité du riz. Les résultats se sont avérés non satisfaisants, c’est à dire que le riz n’est pas propre à la consommation humaine et animale. Ainsi la centaine de tonnes de riz 25% brisure a été saisie par la Brigade Mobile de Contrôle (BMC) du ministère du Commerce de l’industrie et de l’artisanat à Ouagadougou. Cette opération a été précédée par un contrôle documentaire et une analyse par les laboratoires compétents de notre pays. Les dispositions sont prises pour que les sanctions encourues en la matière soient appliquées conformément à la loi et que le stock soit incinéré dans le respect des règles environnementales.

Une autre saisie conservatoire de riz d’origine brésilienne dont l’analyse documentaire indique que le produit est périmé depuis 2014 est en cours de traitement. Le ministère invite les opérateurs économiques au strict respect de la réglementation en matière de commerce. Il est rappelé que les DPI doivent être faites en amont des importations avant de convoyer les produits importés sur le territoire national. Il invite par ailleurs la population à la vigilance et à dénoncer tout cas suspect de transaction commerciale aux numéros verts suivants 80 00 11 84/ 85 à Ouagadougou et 80 00 11 86 à Bobo Dioulasso.

DCPM/ Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat