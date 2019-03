Le ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de cohésion sociale et son homologue de la communication étaient face à la presse ce vendredi 1er mars 2019, pour annoncer les activités entrant dans le cadre de la célébration du centenaire du Burkina Faso. Ce 1er mars 2019, cela fait 100 ans que la république de la Haute-Volta (aujourd’hui Burkina Faso) à été créée.

“De la création de la Haute Volta à la construction de l’Etat-Nation Burkinabè : leçons et défis”, c’est sous ce thème que le Burkina Faso commémore le centenaire de son existence. Les activités commémoratives de ce centenaire se dérouleront sur l’ensemble du territoire national et durant toute l’année 2019. A cette occasion, plusieurs imminents conférenciers venant de plusieurs pays seront attendus au Burkina Faso.

Selon le ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de cohésion sociale, la création de la Haute-Volta s’est faite dans la douleur de l’engendrement après guerre et dans la poursuite d’objectifs politico-administratifs et économiques pour la puissance colonisatrice. “Cette célébration se veut sobre, mais digne du centenaire de la création de notre pays. 100 ans dans la vie d’une nation méritent un arrêt et une célébration. Il s’agit également de rappeler un événement historique capital pour nous”.

La commémoration sera marquée par plusieurs activités, telles, l’organisation d’un colloque international, des conférences régionaux sur l’histoire, la culture et les langues, l’élaboration d’un cours d’histoire du Burkina Faso qui sera enseigné dans toutes les écoles, le baptême des rues et /ou édifices, la pose de la première pierre de la stèle du centenaire qui sont des activités parmi tant d’autres pour cette célébration.

Une invite est donc faite à tous les Burkinabè à s’approprier cette commémoration en participant massivement aux activités programmées. Le budget de cette célébration s’élève à plus de 500 millions de FCfa. Les activités ont déjà débuté et prennent fin en novembre 2019.

Saratou Cissé