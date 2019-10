Dans un communiqué, la Direction générale de la Police Nationale annonce le décès du Sergent de Police, OUEDRAOGO Abdoulaye, matricule 240 264-F par suite d’une attaque dans la nuit du 27 au 28 octobre 2019, à Karentenga dans le département de Guibaré, province du Bam.

Le Directeur général de la Police nationale présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée et à l’ensemble du corps policier. Tout en encourageant l’ensemble des policiers pour l’esprit de sacrifice dont ils ont toujours fait montre, il invite chacune et chacun à redoubler de vigilance à tous les niveaux dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs nobles missions. Il invite enfin l’ensemble des populations à la collaboration pour une lutte efficace et soutenue contre le terrorisme.

RTB/Multimédias