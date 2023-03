Semaine de l’architecte : le Chef de l’Etat échange avec les acteurs

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu en audience ce vendredi matin une délégation des participants de la 6e édition de la Semaine de l’architecte, conduite par le président de l’Ordre des architectes du Burkina, Aristide Nébila BAZIE.



Pour le porte-parole de la délégation, l’objet des échanges avec le Chef de l’Etat porte sur la tenue de cette 6e édition de la Semaine de l’architecte du 14 au 18 mars 2023 sous le patronage du Président de la Transition.



« Le Chef de l’Etat a bien voulu patronner cet évènement et cela est un honneur pour nous qu’il accepte nous accompagner et c’est pour cela que nous sommes venus pour lui faire le compte rendu du déroulement de la semaine et surtout lui témoigner toute notre reconnaissance pour cette acceptation », a indiqué Aristide Nébila BAZIE à l’issue de l’audience.



Sur la crise du foncier que traverse le Burkina Faso, l’Ordre des architectes a indiqué être en concertation avec son ministère de tutelle pour son implication à la résolution de cette question. La 6e édition de la Semaine de l’architecte se tient sous le thème « 30 ans au service de la construction au Burkina : défis et perspectives entre situations d’urgence et changement climatique ».

