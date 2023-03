Eliminatoires CAN 2023 : le Chef de l’Etat encourage les Etalons

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a échangé cet après-midi par visioconférence avec l’équipe nationale de football depuis Marrakech au Maroc. Le Chef de l’Etat a tenu à encourager les Etalons et leur témoigner le soutien de toute la Nation.



« Sachez que tout le Burkina Faso est derrière vous. Nous vous soutenons et nous allons vous accompagner demain pour cette rencontre, à distance », a déclaré le Chef de l’Etat à l’entame de son propos. Il a invité toute l’équipe à mener « le combat pour donner de la joie à tous ceux qui portent aussi des kalachnikovs sur le terrain et à ceux qui sont à l’arrière. (…) Les Burkinabè, de là où ils sont, au plus profond des contrées du pays, cherchent souvent la connexion pour avoir de vos nouvelles. Donnez-leur du plaisir, un peu de joie ».

L’entraineur des Etalons Hubert VELUD a remercié le Chef de l’Etat pour ses encouragements et rassuré que la motivation et l’engagement des Etalons seront à la hauteur des attentes du peuple burkinabè et bien entendu, du Chef de l’Etat. « Vous avez parlé de combat, je peux vous assurer que toute l’équipe est dans cet état d’esprit et nous sommes touchés par vos propos », a-t-il indiqué.

Le Capitaine de l’équipe nationale Bertrand TRAORE a, lui, remercié le Président de la Transition pour tout ce qu’il fait pour le peuple burkinabè. « Nous avons ici la responsabilité des deux matchs ; nous avons l’obligation de gagner pour donner un peu plus de plaisir au peuple burkinabè », a expliqué Bertrand TRAORE.

