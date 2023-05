Le Président de la Transition, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu en audience, ce vendredi matin, une délégation des Directeurs généraux (DG) des loteries du Conseil de l’Entente en réunion dans la capitale burkinabè.



Selon le chef de la délégation, Georges Essowé BARCOLA, Directeur général de la loterie nationale du Togo (LONATO), ils sont venus faire le compte rendu des travaux de la réunion au Chef de l’Etat.



« Le compte rendu a porté sur trois points. D’abord nous avons exposé le nouveau concept du tirage de la Tranche Commune Entente. Désormais nous laisserons de côté les tickets à grattage pour nous focaliser sur les produits du Loto ou du PMU », a indiqué M. BARCOLA.

La délégation a ensuite présenté au Chef de l’Etat, l’infrastructure communautaire que la Loterie nationale burkinabè (LONAB) a réalisée avec le concours des autorités. Il s’agit d’un centre de santé très moderne qui va contribuer à soulager les populations de l’espace communautaire.

« Enfin nous avons rendu compte des résultats de nos échanges sur le partage d’expériences que nous avons dans les différents pays », a précisé le chef de la délégation.

La délégation dit par ailleurs avoir reçu des conseils du Chef de l’Etat. « Il nous a encouragés à passer à la digitalisation de nos activités, ce qui nous permettra de lutter contre les jeux clandestins et le maniement de l’espèce (….). Ensuite, il nous a demandé de contribuer à réaliser des projets intégrateurs en faveur de la jeunesse », a souligné Georges Essowé BARCOLA.

Le Secrétaire exécutif adjoint du Conseil de l’Entente, Ali IDI, lui, dit avoir transmis les encouragements de l’institution au Président de la Transition « pour les efforts qu’il est en train de déployer pour ramener la paix au Burkina et dans l’espace Entente ». Il a rappelé le crédo du Conseil de l’Entente qui est la recherche de la paix, de l’entente, la solidarité et l’intégration.

M. IDI a indiqué qu’à l’issue de ce tirage au Burkina au terme de la réunion, le Conseil de l’Entente va subventionner 40 projets avec la LONAB au profit des jeunes et des femmes.

✍️Direction de la Communication de la Présidence du Faso

