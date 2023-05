Les présidents et les vice-présidents des Chambres de Commerce des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) sont en conclave à Ouagadougou pour un partage d’expériences. Cette rencontre vise à faciliter la synergie entre les Chambres de Commerce et d’Industrie de l’espace UEMOA au bénéfice du secteur privé et de l’économie communautaire. L’ouverture officielle des échanges est intervenue ce 24 mai 2023. Au cours de cette rencontre, le Burkina Faso va partager son expérience sur ses plateformes économiques avec ses pairs.



Faire le point sur les avancées dans la mise en œuvre du Projet de Promotion de la conteneurisation en Afrique de l’Ouest (PPCAO) lancé en septembre 2021 et partager les approches de gestion des plateformes économiques. Tel est l’objet de cette rencontre de Ouagadougou. Pour le président de la Chambre consulaire régionale de l’UEMOA, Daouda Coulibaly, les chambres de Commerce des huit pays de l’espace UEMOA n’ont pas forcément les mêmes maturités, raison pour laquelle il est important de s’abreuver à la source de l’expérience burkinabè.



« Donc, il est important que celles qui sont beaucoup plus matures (Burkina) puissent apporter leurs expériences à celles qui commencent et qui sont moins structurées afin qu’elles puissent bénéficier de cette expériences », a-t-il ajouté.

La présente rencontre de partage d’expériences, 2e du genre vise une meilleure coopération et intégration au niveau sous régional.

Et en matière de gestion des chambres de commerce, le Burkina a une grande expérience qu’il compte partager avec ses pairs, de l’avis du vice-président de la Chambre de Commerce burkinabè, Mahamadi Sanou.



Pour s’en convaincre, il a indiqué que depuis les années 1960, (1964 plus précisément), la Haute Volta a décidé de céder une partie de sa souveraineté à la Chambre de commerce et d’Industrie du Burkina en matière de Commerce, en matière d’importation de marchandises et en matière de transit de marchandises. « Ce qui nous a permis aujourd’hui de construire des infrastructures, d’organiser le commerce et d’être une référence dans la sous-région en matière de gestion des Chambres de Commerce et d’Industrie », a précisé M. Sanou.



L’objectif global à travers cette 2e rencontre qui se tient après celle de Cotonou est de faciliter la synergie entre les Chambres de Commerce et d’Industrie de l’espace UEMOA au bénéfice du secteur privé et de l’économie communautaire.

✍️Bènonè Ib Der Bienvenue Médah

