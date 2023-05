Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu ce mardi en fin de matinée en audience le Représentant de l’Alliance internationale des BRICS (Bresil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) en Afrique de l’Ouest et Centrale, Ahoua DON MELLO.

Pour l’hôte du Chef de l’Etat, cette rencontre fait suite à une séance de travail, tenue hier lundi au ministère en charge des affaires étrangères avec plusieurs départements techniques.



Accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Olivia ROUAMBA, le représentant de l’Alliance des BRICS est venu rendre compte au Capitaine Ibrahim TRAORE, du contenu des échanges et « du modèle que nous allons utiliser pour pouvoir sélectionner un certain nombre de projets, discuter avec nos partenaires originaires des pays BRICS pour leur mise en œuvre ».



Après cette première étape de l’identification des projets, la présidente de l’Alliance internationale des BRICS sera au Burkina Faso dans les jours à venir pour la deuxième étape qui est l’installation de l’Alliance au Burkina Faso en vue de créer un pont entre notre pays et les pays membres des BRICS. Selon Ahoua DON MELLO, l’Alliance internationale des BRICS est le lien entre les pays des BRICS et les pays non membres.



Il a indiqué qu’après le compte-rendu au Chef de l’Etat, le Président de la Transition a marqué son accord pour la poursuite du processus.

