C’est finalement les Pharaons d’Egypte que les Étalons du Burkina rencontreront à la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations Gabon 2017. Les Égyptiens ont acquis leur qualification à l’issue du dernier match des 1/4 de finales joués le dimanche 29 janvier contre le Maroc (1-0). Le match de 1/2 finale se tiendra le mercredi 1er février à 19h GMT au stade de l’Amitié Sino-Gabonaise de Libreville.

On connaît désormais les affiches des demi-finales de la CAN 2017. Après les qualifications en demi finales des Etalons et du Cameroun tous de la poule A le samedi, c’est le tour du Ghana et de l’Egypte eux aussi du groupe D d’obtenir leurs tickets respectivement face à la RDC et au Maroc(2-1) et (1-0).

Ainsi on a les oppositions suivantes. Etalons du Burkina # Pharaons de l’Egypte à 19h GMT le mercredi 1er février au stade de l’Amitié Sino-Gabonaise de Libreville. C’est la 2e fois que les Etalons du Burkina rencontrent les Pharaons à ce stade de la compétition. La première fois c’était à la CAN Burkina’ 98 à Bobo Dioulasso où les poulains de Philippe Troussier ont été battus par 2 buts à zéro. L’affiche du 1er février donne donc l’occasion des Etalons de paulo Duarté de prendre la revanche loin de la terre patrie.

En deuxième demi-finale les Blacks Stars du Ghana auront fort à faire face aux Lions Indomptables du Cameroun le jeudi également à 19h GMT au stade de Franceville.

Y. Alain Didier COMPAORE