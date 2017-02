Les lampions de la 25e édition du Festival Panafricaine du Cinéma de Ouagadougou (FESPACO) s’allumeront le 25 février 2017 dans la capitale du cinéma africain. Pour cette édition, placée sous le thème : «Formation et métiers du cinéma et de l’audiovisuel», Vingt (20) films sont en lice pour l’Etalon d’or de Yennenga dans la catégorie « Fiction Long métrage ». Et parmi ces films en compétition, 3 films burkinabè sont en ordre de bataille. Voici la liste des prétendants à la succession du marocain Hicham Ayouch, Etalon d’or 2015.



A MILE IN MY SHOES , Said KHALLAF (Maroc), 2015, 110 mn.

Said KHALLAF (Maroc), 2015, 110 mn. AISHA , Chande OMAR (Tanzanie), 2015, 112 mn.

Chande OMAR (Tanzanie), 2015, 112 mn. A LA RECHERCHE DU POUVOIR PERDU , Mohammed Ahed BENSOUDA (Maroc), 2017, 90 mn.

, Mohammed Ahed BENSOUDA (Maroc), 2017, 90 mn. FELICITE, Alain Formose GOMIS (Sénégal), 2016, 120 mn.

Alain Formose GOMIS (Sénégal), 2016, 120 mn. FRE, Kinfe BANBU (Ethiopie), 2015, 97 mn.

Kinfe BANBU (Ethiopie), 2015, 97 mn. FRONTIERES, Apolline Woye TRAORE (Burkina Faso), 2017, 90 mn.

Apolline Woye TRAORE INNOCENT MALGRÉ TOUT, Kouamé Jean De Dieu KONAN / Kouamé Mathurin Samuel CODJOVI (Côte d’Ivoire), 2016, 75 mn.

Kouamé Jean De Dieu KONAN / Kouamé Mathurin Samuel CODJOVI (Côte d’Ivoire), 2016, 75 mn. L’INTERPRETE, Olivier Meliehe KONE (Côte d’Ivoire), 2016, 104 mn.,

Olivier Meliehe KONE (Côte d’Ivoire), 2016, 104 mn., L’ORAGE AFRICAIN- UN CONTINENT SOUS INFLUENCE, Sylvestre AMOUSSOU (Bénin), 2016, 89 mn.

Sylvestre AMOUSSOU (Bénin), 2016, 89 mn. LA FORET DU NIOLO , Adama ROAMBA (Burkina Faso),2016, 90 mn.

, Adama ROAMBA LE GANG DES ANTILLAIS, Jean Claude BARNY (Guadeloupe), 2016, 90 mn.

Jean Claude BARNY (Guadeloupe), 2016, 90 mn. LE PUITS, Lotfi BOUCHOUCHI (Algérie), 2015, 96 mn.

Lotfi BOUCHOUCHI (Algérie), 2015, 96 mn. LES TOURMENTS , Sidali FETTAR (Algérie), 90 mn.

, Sidali FETTAR (Algérie), 90 mn. LIFE POINT, Brice ACHILLE (Cameroun), 2016, 90 mn.

Brice ACHILLE (Cameroun), 2016, 90 mn. LILIA, UNE FILLE TUNISIENNE Mohamed ZRAN (Tunisie), 2016, 84 mn.

UNE FILLE TUNISIENNE Mohamed ZRAN (Tunisie), 2016, 84 mn. PRAISING THE LORD PLUS ONE, Kwaw Paintsil ANSAH (Ghana), 2015, 124 mn.

Kwaw Paintsil ANSAH (Ghana), 2015, 124 mn. THE LUCKY SPECIALS, Rea RANGAKA (Afrique du Sud), 108 mn.

Rea RANGAKA (Afrique du Sud), 108 mn. THOM, Tahirou Tasséré OUEDRAOGO (Burkina Faso), 2015, 85 mn.

Tahirou Tasséré OUEDRAOGO WULU , Daouda COULIBALY (Mali), 2016, 95 mn.

, Daouda COULIBALY (Mali), 2016, 95 mn. ZIN’NAARIYA ! Rahmatou KEITA (Niger), 2016, 96 mn.

Bènonè Ib Der Bienvenue Médah