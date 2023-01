Le prochain FESPACO pointe à l’horizon et le comité d’organisation est à pied d’œuvre pour le réussir. La programmation, élément important de tout festival de film a été rendue officielle ce matin au siège du festival. 26 films burkinabè sont en compétition officielle dans différentes catégories avec 3 autres films du Burkina dans la section parallèle.



170 films de 35 pays sont sélectionnés pour cette 28ème édition qui se tient du 25 Février au 04 mars 2023.

C’est au total 1200 films que le comité de sélection a visionnés pour choisir 170 œuvres pour la compétition et la section panorama. Entouré de ses collaborateurs, le Délégué Général, Alex Moussa Sawadogo a exprimé sa satisfaction vis-à-vis du travail déjà abattu. « La délégation est très fière de cette sélection étant donné que les réalisateurs et producteurs ont eu moins de deux ans pour produire des films » a-t-il relevé.



Face à la situation sécuritaire qui prévaut au Burkina Faso, le comité d’organisation se veut rassurant. Les festivaliers pourront vivre la fête des cinémas d’Afrique en toute quiétude « Nous pensons tenir un FESPACO dans la sérénité », foi du Délégué Général qui dit bénéficier du soutien des autorités.

En plus de la sécurité, la question de la transparence dans les délibérations des jurys a été soulevée et pour le Délégué Général « il y aura toujours un conflit d’intérêt. Un jury est composé de personnes fortes. En aucun cas, une seule personne ne pourra influencer la décision d’un jury. Les choix du FESPACO ont toujours été salués dans le monde » soulignera-t-il.

Le budget de ce FESPACO avoisine les 2 milliards et le comité d’organisation travaille à le boucler.

Liste des films burkinabè en compétition et en panorama :

FESPACO Short (court-métrages)

— Double-je de Lauren Providencia SANOU

— En Route de Leslie TO

— Patriote(s) de Marie Laurentine BAYALA

BURKINA (Shorts et Long métrage fictions et documentaires)

— Douleurs de vies de femmes de Habibou ZOUNGRANA

— Elisa de Fayçal Léonce SOURA

— Le Botaniste de Floriane ZOUNDI

— L’Innocence de Thomas Hénoc OUEDRAOGO

— Papa Eric le tendre de Wendkoagnda Gaston BONKOUNGOU

— Stay Up de Aïssata OUARMA

— Laabli l’insaisissable de Luc Youlouka DAMIBA

— Le Galop de Eléonore YAMEOGO

— L’affaire Sam Mory de Boubakar DIALLO

— Le sermon des prophètes de Seydou BOUNDAONE

— Madi et Saga de Yacouba NAPON

— Malla, aussi loin que dure la nuit de Dramane OUEDRAOGO

Compétition documentaire long-métrage

— Al Djanat / Paradis originel de Chloé Aïcha BORO

— Or de vie Boubacar de SANGARE Burkina Faso

Compétition fiction long-métrage

— Sira de Appoline Traoré

Compétition Perspectives

— Les Scarifiés de Wabinlé Nabié

Compétition Animation

— Princesse Yennenga de Abdoul Rayhim Saïd Junior KONE Burkina Faso

— Tempête dans une calebasse de Serge Dimitri PITROIPA

Série TV

— De Plus en plus loin Hervé de Eric LENGANI

— L’Imam, le Poulet et le Pasteur de Dramane GNESSI

Panorama

Le taxi, le cinéma et moi de Salam ZAMPALIGRE

Epines de Boubakar DIALLO

La Gravité de Cédric IDO

Films d’école

— LES YEUX OUVERTS de Armel Pengdwende Ariel POUYA ISIS / SE

— SOUK de Wendkoagnda Gaston BONKOUNGOU ISIS/SE

— ROGM SEBRE / ACTE DE NAISSANCE de Arlette Jessica VALIA ISIS / SE

