Les jury des prix spéciaux du 25e FESPACO ont livré leurs verdicts ce vendredi 3 mars 2017 à Ouagadougou. C’est l’heure des moissons pour les réalisateurs. Cette année, 13 donateurs offrent au total 15 prix spéciaux. Sur les 12 prix proclamés ce vendredi, 9 ont été remis. Les autres le seront samedi 4 mars lors de la cérémonie de clôture où le 13e donateur, l’Union européenne, remettra ses 3 prix.



Candidate au prestigieux trophée, l’Etalon d’Or de Yennenga, » Frontière » de Apolline Traoré fait déjà sensation au niveau des prix spéciaux proclamés ce vendredi 3 mars 2017. Ce film remporte 2 prix, à savoir celui de l’intégration pour le meilleur film ouest africain (15 millions CFA) offert par la CEDEAO mais aussi le prix Félix Houphouet-Boigny du Conseil de l’Entente (10 millions de F CFA).

L’édition 2017 de la biennale africaine du cinéma de Ouagadougou décerne au total 15 prix spéciaux .

9 lauréats ont reçu leurs prix sur place au CENASA ce vendredi. Les autres prix, à savoir le prix de la CEDEAO, le prix Félix Houphouet-Boigny du Conseil de l’Entente, le prix de l’UNICEF et ceux (3 prix) de l’Union Européenne seront remis lors de la cérémonie de clôture le 4 mars.

Prix Félix Houphouet-Boigny du Conseil de l’Entente va à « Frontières » de Apolline Traoré du Burkina. 10 millions CFA

Prix CEDEAO de l’intégration pour le meilleur film ouest africain: « Frontières » de Apolline Traoré du Burkina, 15 millions CFA

Prix UNICEF : « La rue n’est pas ma mère » de Jérôme Yaméogo du Burkina, 7 millions CFA. Il sera remis à la cérémonie de clôture.

Prix Sembène Ousmane de la Fondation EcoBank: « Wulu » de Daouda Coulibaly du Mali (5 millions CFA)

Prix Soumanou Vieira de la FACC (Fédération africaine de la critique cinématographique): « A mile in my shoes » de Said Khallaf du Maroc. (Ce prix n’est pas doté d’une récompense matérielle)

Prix Signis: « The lucky specials » de Rea Rangaka d’Afrique du sud (2 millions CFA). Le jury de l’Association catholique mondiale de la communication (SIGNIS) a fait une Mention spéciale à « A mile in my shoes » de Said Khallaf du Maroc

Prix Thomas Sankara de la Guilde des Réalisateurs et producteurs: « A place for myself » de Marie Clementine Dusabejambo du Rwanda (3 millions FCFA)

Prix WaterAid pour l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement: « Le puits » de Lofti Bouchouchi de l’Algerie (5 millions CFA)

Prix santé et sécurité au travail: « Bons baisers de Morurua » de Larbi Benchiha d’Algerie (2 millions CFA)

Prix de la ville de Ouagadougou: « La rue n’est pas ma mère » de Jérôme N Yaméogo, (3 millions FCFA)

Prix de la chance de la LONAB: « A place for myself » de Marie Clementine Dusabejambo du Rwanda (2 millions CFA)

Prix de l’Assemblée nationale: « L’Orage africain, un continent sous influence » de Sylvestre Amoussou. 7 millions de FCFA

Y. Alain Didier COMPAORE