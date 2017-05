L’attaquant des Etalons du Burkina et de l’Ajax d’Amsterdam, Bertrand Traoré, a le vent en poupe. Le burkinabè est convoité par au moins 7 grands clubs occidentaux, selon footmercato. Cette semaine, à l’occasion du match-aller des demi-finales de l’Europa ligue contre Lyon, Bertrand a marqué deux buts et fait une passe décisive.



Bertrand Traoré, l’attaquant des Etalons et de l’Ajax d’Amsterdam connais une belle saison tant avec les Etalons médaillés de bronze de la dernière CAN qu’avec son club. Qualifié avec son club à la demi-finale de l’Europa ligue, le jeune Etalon à brillé de mille feux lors du match aller contre Lyon ce 3 mai 2017. Il a ouvert la victoire aux siens en inscrivant 2 buts et en offrant une passe décisive. Une prestation qui a fait de lui le meilleur joueur du match.

Propriétaire de Chelsea et prêté à l’Ajax, plusieurs cadors du football européen courent dernière le feu-follet des Etalons du Burkina.

Du beau monde sur Bertrand Traoré

Selon nos informations, au moins 7 clubs de 4 championnats différents suivent avec insistance Bertrand Traoré. En Ligue 1, l’AS Monaco et l’OL ont pris des renseignements et suivent l’évolution du joueur régulièrement. En Angleterre, le Burkinabè garde une belle côte, puisque Everton et Stoke sont à l’affût. Tout comme Valence en Espagne ainsi que Dortmund et le RB Leipzig en Allemagne.

L’avenir de l’attaquant de l’Ajax se trouvera sans doute dans l’un de ses clubs, surtout si Chelsea ne parvient pas à lui offrir les garanties sportives nécessaires en vue de la saison prochaine. C’est en substance ce que nous a expliqué David Traoré, le frère et conseiller de l’attaquant gaucher de l’Ajax, âgé aujourd’hui de 21 ans.

« Bertrand a besoin de stabilité. Quand il joue à Chelsea, on dit que c’est un joueur de prêt, et quand il est en prêt, on dit que c’est un joueur de Chelsea. Pour qu’il franchisse un palier, il faut qu’il évolue dans un club performant qui joue au ballon. C’est pour cela que Bertrand a besoin de garanties sportives et aussi de discuter avec un entraîneur qui saura utiliser au mieux ses qualités, notamment devant le but. », explique David Traoré.

Le frère de l’attaquant poursuit en ces termes : « sa conduite de balle, sa vitesse, sa technique, son efficacité et son intelligence de jeu ne souffrent d’aucune contestation. Et produire cette performance en demi-finale de Ligue Europa, face à un adversaire du calibre de Lyon, alors même qu’il n’est toujours pas complètement rétabli d’une gêne à la cuisse droite, ça reste une sacrée performance et ça prouve la marge de progression énorme dont il dispose. »



Les superbes buts de Bertrand Traoré avec l'Ajax par evidenceprod

L’OL, qui a passé une soirée cauchemardesque à la Johann Cruyff Arena (défaite 4-1 grâce à deux buts de Traoré notamment), ne dira pas le contraire, tant Bertrand Traoré a effectué un match énorme et a rendu fou les défenseurs rhodaniens. Une performance XXL malgré une gêne à la cuisse dans un match très suivi sur la scène européenne qui tombe à pic pour le joueur qui va peut-être pour la première fois de sa carrière pouvoir négocier au mieux son avenir.

source: footmercato.net