Le procès du dernier gouvernement de Luc Adolphe Tiao, aussitôt repris ce 4 mai 2017, a été renvoyé au 8 mai 2017 par la Haute cour de justice. Le renvoi a été prononcé par la Cour suite à un recours des avocats de Baba Diémé et Baba Hama. Les 2 avocats, commis d’office le 3 mai 2017, ont requis le renvoi du procès pour mieux connaitre du dossier. Après des débats entre la Haute cour de Justice, les avocats et le ministère public, la Cour a retenue le 8 mai à 9H pour la suite du procès. Entamé le 27 avril 2017, le procès avait été renvoyé à ce 4 mai.

La constitution de Me Olivier Sur, comme avocat de Blaise Compaoré, rejetée!

Dès l’ouverture de l’audience, à l’appel de Blaise Compaoré, l’ex Président et ministre de la Défense lors des faits, un groupe d’avocat s’est levé. Le Président de la Cour, B Mathieu Ouédraogo note quant même Blaise Compaoré absent. Et la Cour rejette la constitution de Me Pierre Olivier Sur en tant que avocat de l’ancien chef d’Etat et ancien ministre de la Défense.

« C’est trop grave de museler un avocat. Ils m’ont retiré le droit d’être avocat. C’est une infraction gravissime qui a été commise ce matin par la Haute cour de justice », se estime Me Sur.

La Cour se déclare incompétente pour connaître d’une exception d’irrégularité soulevée par Me Somé!

Pour la suite de l’audience, Me Somé soulève une irrégularité dans la composition de la Haute cour de justice. Cet avocat de la défense récuse la juge Elisabeth Bado, également juge au Conseil d’Etat. La Cour se dit incompétente pour statuer sur cette exception.

Renvoi du procès au 8 mai 2017

Les avocats commis d’office pour défendre les 2 ex ministres (Bama Hama et Bama Diemé) disent n’avoir pas eu de temps pour s’imprégner du dossier. Ils expliquent qu’ils ont été commis d’office dans la soirée du 3 mai, à la veille du procès.

« Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration, nous devons assurer une défense de qualité. La Justice doit aller lentement et sûrement », dit Me Traoré, l’un d’eux. « L’image du Barreau Burkinabè en dépend », poursuit-il avant de demander le renvoi.

Le parquet demande de nouveau une suspension de 15 mn. Au retour, la Cour renvoi l’affaire au 8 mai 2017 à 9H.

Y. Alain Didier Compaoré