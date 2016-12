Le Ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière a l’honneur de rappeler à toute la population de Ouagadougou en général et à tous les transporteurs routiers en particulier que les dispositions du Raabo n°an vi-077/FP/MAT/PKAD/HC portant règlementation de la circulation et du stationnement des véhicules poids lourds dans la ville de Ouagadougou demeurent d’application.

Aussi, invite-t-il les transporteurs et les commerçants à observer scrupuleusement les mesures d’interdiction et de circulation prescrites entre 05 heures du matin et 20 heures. Il les informe par ailleurs que des contrôles appropriés seront organisés pour compter du jeudi 22 décembre 2016 afin de s’assurer du strict respect de la réglementation.

L’observance desdites mesures qui s’inscrivent dans le souci de fluidifier la circulation routière et d’éviter les nombreux accidents surtout en cette fin d’année ne souffrira d’aucune violation. Les contrevenants répondront conformément aux dispositions en vigueur.

