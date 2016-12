La 5e journée du championnat national de football de première journée a livré tous ses résultats le weekend dernier. Le RCK, le champion sortant défend bien son titre et reste seul en tête du classement après sa victoire (1-0) contre le Santos FC. L’EFO après 5 journées a eu sa première victoire de la saison en allant battre le BPS par (2-0).

Alors que l’EFO, la rivale de l’ASFA Y gagne enfin son premier match de la saison, les jaunes et Verts de Zempasgo ont encore perdu face à l’ AS SONABEL (0-2). Le RCK quant à lui continue sa cavale seule en tête suite à sa victoire sur la plus petite des marques (1-0) sur le Santos FC.

Voici les différents résultats à l’issue de la 5e journée

USO 0#1 ASFB

RCB 2#0 AS POLICE

BPS 0#2 EFO

USCO 0#0 KOZAF

USFA 1#1 AJEB

RAHIMO FC 1#1 MAJESTIC

RCK 1#0 SANTOS

ASFAY 0#2 AS SONABEL

CHAMPIONNAT NATIONAL D2 POULE A

CFO 0#1 CANON DU SUD

9ATHLETIC 1#1 ZENITH DE KOUPELA

ASO 0#0 FAC

LEOPARDS ST C 4#0 SANOR FC

ASK 2#0 EAZ

FABAO 1#1 DJAWABA DJAWABA

ASECK 0#0 SALITAS

USS 0#0 AS DOUANE

CHAMPIONNAT NATIONAL D2 POULE B

FALEM 2#1 BANKUY SPORT

KIKO 0#0 BSD

ROYAL FC 1#2 JCB

BOBO SPORT 0#1 AS ECO

AS MAAYA 3#0 AS TEMA BOKIN

USY 3#0 BAFUDJI FC

OSM 0#0 USFRAN

SOUROU SPORT 1#2 AFACB