Le 10 juin 2017, les Etalons du Burkina affronteront pour le compte des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 l’équipe d’Angola. A cet effet, le sélectionneur Paulo Duarté a publié une liste de 25 joueurs pour ce premier match au stade du 4-août ce mercredi 17 mai 2017 à Ouagadougou. Jonathan Pitroipa et Jonathan Zongo blessés lors de la CAN 2017 et Bakary Koné également en convalescence ne sont pas appelés. Ismaël karambiri de l’Ajeb, Yaya Banhoro de Londrina au Brésil et Mohamed Ouattara de l’EFO ont été convoqués.

Liste des joueurs convoqués par Paolo Duarté

1-Sanou Moussa Germain Bauvain (France)

2-koffi Hervé kouakou ASEC Mimosas (RCI)

3-Ouédraogo Dylan Monaco (France)

4-Paro Issouf Santos ( Afrique du Sud)

5-Malo Patrick B Arnaud Smouha Club (Egt)

6-Dayo Issouf RCB (Maroc)

7-Mohamed Ouattara EFO (Burkina F)

8-Coulibaly Yacouba Rcb (Burkina F)

9-Yago Steeve Faride Toulouse (FRC)

10-Traoré Abdoul Razak kardemir (Turquie)

11-Saré Bakary Moreience (Portugal)

12-Touré Ibrahim Blati Omonia (Chypre)

13-kaboré Abdoul Aziz Valence (France)

14-kaboré Charles FC Krasnodar (Russie)

15-Traoré Sibiri Alain Kayserispor (Turquie)

16-ki Stéphane Aziz Omonia(Chypre)

17-Bayala Cyrille Barros Sheriff (Moldavie)

18-Koura Antonhy Nancy (France)

19-Nacoulma Préjuce FC Nantes (France)

20-Bancé Aristide Asec (RCI)

21-Traoré Bertrand Isidore

22-Diawara Banou Smouha (Egypth)

23-Sirima Abdoul Gafar Baltika (Russi)

24-karambiri Ismaël Ajeb (BF)

25-Yaya Banhoro Londrina (Brésil)

Y. Alain Didier Compaoré