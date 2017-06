Afin de résoudre un temps soit peu le problème de logement au Burkina, une opération de souscription aux logements sociaux s’est déroulé du 05 avril au vendredi 05 mai 2017. Ainsi selon le ministère de l’Habitat près de 140 000 souscripteurs se sont manifestées.

Dans le cadre du programme présidentiel, le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat à travers la mise œuvre de l’axe 2 « Développer le capital humain » du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES), a lancé une vaste campagne de souscription au Programme National de Construction de quarante mille (40 000) logements sur l’ensemble des chefs-lieux de communes urbaines et rurales du Burkina Faso.

Ainsi et selon le ministère de l’Habitat « environ 140 000 fiches ont été reçues dans le cadre de l’opération 40 000 logements sur toute l’étendue du territoire national. » Toujours selon le ministère, le secrétariat permanent de la politique nationale du logement est en pleine opération de saisie des données inscrites sur les fiches.

Au fur et a mesure que se poursuivent les saisies, des messages seront envoyés afin de vous permettre de payer les 2000 francs. La majorité des inscrits sur fiches attendaient les messages de confirmation avant d’effectuer les paiements. Le lancement des constructions de logements est prévu dans les jours a venir. Les bénéficiaires seront déterminés par leur solvabilité. Il y aura pas de tirages. Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme