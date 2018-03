Jean Baptiste Natama est décédé dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 mars 2018 à Ouagadougou. Décédé à l’âge de 54 ans, l’homme a été nommé en octobre 2012 à la tête du Cabinet de la Présidente de la Commission de l’Union africaine (Nkosazana Dlamini-Zuma) à Addis-Abbéba. Il a été Secrétaire permanent du Mécanisme africain d’évaluation par la pairs (MAEP) en 2006.

L’homme a été candidat indépendant à la présidentielle de 2015.

Militaire de formation, il a été radié de l’Armée en 1990. 4 ans plus tôt, le 6 février 1986, il recevait à titre exceptionnel, la médaille d’or du Flambeau de la révolution « pour bravoure et hauts faits de guerre ».

Il est titulaire d’un Diplôme d’études approfondies (DEA) en droit et d’un Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en stratégie et diplomatie.

Jean Baptiste Natama est réputé être très actif sur les réseaux sociaux. Dans son dernier tweet en date du samedi 17 mars 2018, il souhaitait bon week-end à ses amis.

