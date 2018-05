Initialement prévu pour les 4 et 5 juin 2018, le Forum national des personnes vivant avec un handicap se tiendra les 20 et 21 juin, Sous le Haut patronage de Son Excellence Monsieur le Président du Faso, le Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, autour du thème : « Autonomisation sociale et économique des personnes handicapées : Etat des lieux et perspectives».

Ce forum se veut une tribune pour interpeller les décideurs politiques, les partenaires techniques et financiers (PTF), les organisations de la société civile et les citoyens, à réfléchir d’une part, sur les causes profondes qui entravent l’autonomisation sociale et économique des personnes handicapées et d’autre part, d’adopter des stratégies appropriées afin d’améliorer la situation des personnes handicapées dans notre pays.

Au programme des activités :

Exposition-vente de produits réalisés par des personnes handicapées du 19 au 21 juin dans l’enceinte du palais des sports de Ouaga 2000 ;

Panel sur le thème central et les sous thèmes du Forum, le 20 juin à 09 heures au palais des sports de Ouaga 2000 ;

Dialogue direct entre les personnes handicapées du Burkina Faso et Son Excellence Monsieur le Président du Faso, le 21 juin 2018 à 9h au palais des sports de Ouaga 2000

Ensemble, œuvrons pour la promotion et la protection des droits des personnes au Burkina Faso !

Commission Communication – Presse – Animation