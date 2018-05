A propos du sucre Saint Louis

Informations sur la présence du sucre Saint Louis dans les magasins du CONASUR

Le ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille voudrait par la présente apporter des éléments d’information sur la polémique créée par le sucre Saint Louis ayant fait l’objet de remise à des organisations religieuses le lundi 14 mai 2018.

Sur l’origine du sucre Saint Louis

Le sucre Saint Louis fait partie des acquisitions de l’année 2017 suite au dossier d’appel d’offre de la Direction des marchés publics du ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF). Ce marché a été lancé pour satisfaire des besoins exprimés par le Secrétariat Permanent du Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR).

La procédure a répondu aux principes de la commande publique en vigueur au Burkina Faso. Au total mille (1000) cartons ont été réceptionnés le 20 septembre 2017.

Sur le sucre SN SOSUCO

Le ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille est solidaire des difficultés d’écoulement soulevées par la SN SOSUCO et dont la situation a été présentée en Conseil des ministres par le Ministère en charge du commerce.

C’est pourquoi au titre des acquisitions de 2018, le ministère a décidé d’acquérir uniquement du sucre SN SOSUCO dans le respect des textes en vigueur. Pour y parvenir, un marché a été lancé mettant l’accent sur la condition de préférence locale du produit.

Au titre de l’année 2018, il est attendu 1200 cartons de sucre SN SOSUCO

Sur l’action en cours du Ministère dans le mois du Ramadan

Dans le cadre de sa mission d’assistance aux personnes vulnérables, le ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille a entrepris d’apporter un appui en vivres et en sucre aux personnes vivant en situation d’insécurité alimentaire. L’objectif visé est de contribuer à améliorer leurs conditions de vie dans un contexte national marqué par de milliers de personnes en crise alimentaire suite à la mauvaise campagne agricole de 2017.

Dans sa démarche, le ministère s’appuie non seulement sur ses services déconcentrés mais aussi sur des structures non étatiques crédibles pour l’atteinte de ses cibles. Dans cette perspective, le lundi 14 mai 2018 a été lancée l’opération de soutien aux personnes vulnérables dans le cadre du mois du Ramadan. Une cérémonie officielle a été organisée au siège de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) au cours de laquelle des vivres et du sucre ont été remis et destinés aux fidèles musulmans démunis.

Le stock de sucre Saint Louis acquis en 2017 n’étant pas entièrement épuisé, le ministère a entamé son action avec ce reliquat en attendant la réception officielle des acquisitions de 2018 dont la livraison est en cours dans le magasin du CONASUR à Ouagadougou. Cette opération d’assistance aux personnes vulnérables va se poursuivre aussi bien avec le stock de sucre de 2017 que celui de 2018.

En conclusion

Le ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille reste disponible pour fournir tous les éléments nécessaires à l’information vraie de la population.

Source : DCPM Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille