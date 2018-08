Le comité d’organisation du 31e Tour international du Faso a tenue sa première conférence de presse ce 16 août à Ouagadougou. Le circuit prévoit une étape à Bolgatanga au Ghana. Le comité lance un appel de soutien aux différents sponsors pour boucler le budget.

Le 31e Tour international du Faso se tiendra du 26 octobre au 04 novembre 2018. Il comporte 10 étapes et deux innovations à savoir une étape à Bolgatenga ainsi qu’une course contre la montre Sabou- Koudougou longue de 31 km.

La distance totale de la course cette année est de 1190.9km avec un transbordement de 1080 km soit une distance totale de 2270,9 km. Huit (8) régions seront traversées par le Tour dont le Centre, le Centre-Sud, le Centre-Ouest, les hauts Bassins, la Boucle du Mouhoun, le Centre Nord et le Plateau central. La 3è étape qui est la plus petite se jouera entre Bolgatenga et Pô. Par contre la plus longue distance sera la 8e étape entre Bobo Dioulasso et Boromo.

Pour le président de la fédération burkinabè de cyclisme, Yasnémalgré Sawadogo, le choix de Bolgatenga et du Ghana s’explique par la proximité avec la ville, les liens culturels et politiques entre les deux Etats.

Des équipes comme le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Togo l’Allemagne, la Hollande, la France l’Érythrée, la RDC, l’Angola sont annoncées. Pour le comité d’organisation, le nombre de pays participants dépendra de sa capacité à mobiliser les ressources financières.

