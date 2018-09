Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Alpha Barry, a procédé ce matin à l’inauguration de l’Ambassade du Burkina Faso en République populaire de Chine, en présence du conseiller d’Etat, ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi. Par cet acte de dévoilement de la stèle inaugurale, le Burkina Faso signe son retour officiel en République populaire de Chine.

« Un retour opéré de façon souveraine et assumé avec fierté, et un retour qui se fait devant toute l’Afrique et en présence du président de la commission de l’Union africaine, Moussa Mahamat Fakhi », dira le ministre Alpha Barry. Cette ouverture officielle intervient au moment où le président du Faso effectue une visite d’Etat en Chine seulement trois mois après le rétablissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. « Depuis la reprise de nos relations diplomatiques, la satisfaction est totale côté burkinabè, au regard du rythme de la coopération et des engagements qui ont été annoncés par la République populaire de Chine », a déclaré le Ministre Alpha Barry.

Pour sceller cette reprise des relations diplomatiques, les présidents Roch Marc Christian Kaboré et Xi Jinping se sont entendus au cours de leur rencontre, sur une vision pour les relations sino-burkinabé, surtout pour les trois prochaines années, où ils ont tracé les sillons, à travers un accord cadre de coopération qui couvrira de nombreux secteurs définis prioritaires par le Burkina Faso.

A signaler que l’inauguration de l’ambassade du Burkina Faso à Pékin s’est effectuée concomitamment avec celle de la représentation de l’Union africaine.

Direction de la Communication de la présidence du Faso