Les Etalons du Burkina ont repris ce samedi 13 octobre 2018 au stade du 4-août la tête du groupe I des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 après leur victoire 3-0 devant le Botswana. Jonathan Pitroipa, Banou Diawara et Razack Traoré ont été les butteurs des Etalons.

Après leur défaite inattendue à Nouakchott devant les Mourabitounes de la Mauritanie lors de la 2e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, les Etalons se devaient de rebondir. Et c’est ce qu’ils ont fait à l’occasion de la 3e journée lors de la rencontre avec les Zèbres Botswanais. En effet les Poulains de Paulo Duarté ont disposé même sans trop convaincre les visiteurs par (3-0).

C’est Jonathan Pitroipa, le « revenant » qui dès la 4e mn a montré la voix à suivre à ses coéquipiers en ouvrant le score par une puissante frappe qui a laissé aucune chance au gardien Botswanais.

Puis c’est une main mise totale des Etalons sur la balle durant le premier quart d’heure avant que les Zèbres se ressaisissent. On assiste dès lors à des actions de part et d’autre. A la 37e Bakary Koné a failli de peu doubler le score mais sa tête rase le montant du portier Kabelo Dambé. La mi-temps intervient sur le score (1-0) pour les Etalons.

De retour des vestiaires, les Etalons n’ont pas laissé les Zèbres se réorganiser et Banou Diawara fauché à l’entrée de la surface de réparation se fait justice et marque d’un coup franc à ras-le-sol à la 48e et porte le score à (2-0). Les Zèbres durcisent le jeu et multiplient les fautes qui sont naturellement sanctionnées par l’arbitre Ivoirien Adou Hermann Désiré N’GOM.

Treize (13) mn plutard, soit à la 61e, Bertrand Traoré surveillé comme de l’huile sur le feu par la défense botswanaise, surtout par Thero Setsile est rudoyé à 25 m des buts de Kabelo Dambé. Abdoul Razack Traoré fait du Alain Traoré. D’une frappe enrôlée, il surprend de nouveau le pauvre Kabelo Dambé, (3-0) pour les Burkinabè.

Trois buts à zéro Paulo Duarté remplace Charles Kaboré le capitaine, Bertrand Traoré et Jonathan Pitroipa. Blati Touré, Alain Traoré et Bryan Dabo font leur entrée et préservent l’acquis. Le coup de sifflet final de Adou Hermann Désiré N’GOM intervient sur le score de (3-0) pour les Etalons.

Ils reprennent ainsi la tête du groupe I avec 6 pts +3, suivent l’Angola avec 6 pts+2, la Mauritanie 6 pts -1 et le Botswana bon dernier avec 0 pt -5.

Les Etalons qui se sont envolés la nuit du 13 octobre pour le Botswana où ils joueront la 4e journée le 16 octobre à Francistown.

Pour le sélectionneur Paulo Duarté, son équipe n’a pas bien joué malgré la victoire. Le milieu de terrain n’ a pas tourné comme il le souhaitait notamment avec Razack Traoré qui a joué en dessous de son niveau habituel. Son objectif est d’aller prendre les trois points au match retour et voir une des équipes (Mauritanie ou l’Angola) perdre.

Y. Alain Didier Compaoré