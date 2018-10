C’est le 26 octobre 2018 que s’ouvre à Ouagadougou le 15e Salon international de l’Artisan de Ouagadougou (SIAO). Le ministre du Commerce et le comité d’organisation de la biennale ont animé un point de presse ce mardi 23 octobre 2018 sur ledit site. Tout est fin prêt pour la tenue de l’événement avec plus d’innovations dans l’achat des tickets mais aussi plus de sécurité pour la bonne tenue du 15e SIAO avec un budget prévisionnel de 700 millions de FCFA.

Le Salon international de l’Artisan de Ouagadougou SIAO veut évoluer avec le temps. Longtemps critiqué pour ses longues files d’attente, le Salon innove avec un système de pré-paiement des tickets d’entrée. En effet ces tickets sont déjà disponibles dans plusieurs points de vente à savoir dans les stations de services Total et April Oil, les agences commerciales Orange, les supermarchés Bon Samaritain et Marina Market.

Pour le DG du SIAO Dramane Tou, l’objectif de cette innovation est de réduire la longueur des files d’attente devant les guichets et contribuer à une meilleure sécurisation des participants de la biennale. A cela s’ajoute l’ouverture de deux nouvelles portes d’entrée dont une sera réservée aux personnes vivant avec un handicap.

Quant aux prix des tickets d’entrée ils sont de 10 000 FCFA donnant droit à un accès permanent au site. Avec le ticket de 1 000 FCFA, les visiteurs ont droit aux pavillons climatisés et aux pavillon de la créativité chaque jour. Celui de 500 FCFA a accès qu’aux pavillons ventilés.

Le ministre Harouna Kaboré en charge de l’Artisanat a rassuré que toutes les dispositions sécuritaires sont prises en compte pour une bonne tenue de l’événement. Ainsi pour le ministre Kaboré, un important dispositif policier, des caméras de surveillance avec des postes de visualisation dans différents points du site ont été mis en place. Toute fois, il exhorte les participants au strict respect des consignes sécuritaires.

Dans le domaine des récompenses, pour la première fois le ministère en charge de l’artisanat met en compétition un prix dénommé «Prix d’excellence pour la transformation et la promotion des produits locaux». Un prix qui vise à encourager les artisans burkinabè qui ont une forte capacité de transformation de façon innovante des matières premières locales et à faire leur promotion selon le ministre. Dans le but également d’améliorer la mise en œuvre du « Pôle des régions du Burkina Faso » introduit au SIAO 2016, les trois régions présentant les meilleurs stands seront primées.

Ainsi selon les conférenciers, sur une prévision de 550 stands, 652 demandes de stands ont été enregistrées et satisfaites. Cette année, c’est le Madagascar qui est le pays d’invité d’honneur parmi la trentaine des pays participants qui viendront d’Afrique, d’Asie, d’Europe ou d’Amérique. Il s’agit d’ouvrir le SIAO à une autre zone que l’Afrique de l’Ouest selon Dramane Tou car le Madagascar a une grande vitalité culturelle et un artisanat riche et diversifié. A cet effet, une journée spéciale lui sera dédiée.

Ainsi donc, au cours de ce 15e SIAO, les participants professionnels et amateurs vont se réunir au tour du thème « Artisanat africain, exigences du marché et développement technologique ». Un thème qui se donne pour objectif de trouver les mécanismes pour réduire le temps de travail de l’artisan, tout en augmentant sa productivité. Outre les expositions-ventes thématisées dans les cinq pavillons d’exposition, des séminaires-ateliers liés audit thème, des rencontres d’affaires B2B, des compétions des meilleures créations, des animations culturelles et artistiques et des espaces ludiques pour enfants ponctueront les 10 jours du Selon. Le budget estimatif pour la réalisation du programme est de 700 millions de FCFA. Y. Alain Didier Compaoré