Le ministère de femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l’action humanitaire était face à la presse ce jeudi 28 février 2019, pour faire le point des activités entrant dans la commémoration du 08 Mars 2019. Cette année c’est la ville de Koupèla qui aura l’honneur d’abriter la 162ème journée internationale de la femme.

« Contribution de la femme à l’édification d’un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale », c’est par ce thème que le Burkina Faso commémore la journée internationale de la femme de cette année 2019, et c’est la ville de Koupèla dans la région du centre-Est qui sera l’hôte de la cérémonie officielle. A cette occasion, plusieurs personnes seront distinguées pour leur illustration dans le domaine du maintien de la paix et de la promotion sociale.

Selon Hélène Marie Laurence Ilboudo / Marchal, ministre de la promotion de la femme, cette commémoration mettra en exergue le rôle de la femme et sera marquée par plusieurs activités. Il s’agit de conférences publiques sur les thème et sous thèmes, comme le rôle de la femme dans la lutte contre l’extrémisme violent au Burkina Faso, la contribution de la femme à la sauvegarde et à la promotion de la paix, ainsi que la lutte contre le terrorisme et la collaboration entre FDS et les populations.

Un tournoi de football féminin dénommé « super coupe Dames » est également au programme. L’innovation majeure de cette année est la campagne de salubrité intitulée « opération zéro sachet plastique » qui se déroulera du 05 au 07 mars sur toute l’étendu du territoire nationale. Elle vise à sensibiliser les populations sur les conséquences néfastes de l’utilisation des sachets plastiques.

Sur un budget prévisionnel de 70 millions de Fcfa pour cette célébration, 42 millions est disponible et le ministère attend beaucoup de ses partenaires afin de tenir à bien cette commémoration placée sous le haut patronage de Sika Kaboré, épouse du chef de l’Etat.

Saratou Cissé