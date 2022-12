Média : lancement de Zénith, une télé dédiée aux jeunes.

📺« Avec la Télé Zénith, prenez de la hauteur », voici le slogan de la chaîne thématique de la RTB lancée ce vendredi 09 décembre dans la cour de la radio nationale.

Entre prestations musicales et discours, les invités ont appris un peu plus sur les ambitions de cette nouvelle télévision qui entend accorder une place de choix aux jeunes.

Pour cela, des contenus taillés sur mesure, en sport comme en culture, leur seront servis au quotidien. Le directeur général de la RTB a profité de l’occasion pour annoncer la création d’une deuxième chaîne thématique dédiée aux langues nationales en 2023.



La RTB en tant que média d’information générale travaille à se spécialiser pour répondre aux exigences de ses téléspectateurs et auditeurs.



L’arrivée de Télé Zénith qui découle de la RTB 2 Centre, s’inscrit dans cette dynamique. Elle vise selon son directeur Evariste Combary à offrir un programme digeste et de proximité.



Parmi les émissions diffusées, il y a « Chez Alima » un talk-show qui évoque divers sujets sociaux avec humour, « English Show », « Styl’Houette », « Z-sport », « Zénith Venegr Sonsga ». La direction des chaînes thématiques est composée de Zénith accessible sur la TNT et de la radio Canal-Arc-en-Ciel

La RTB ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’année prochaine, elle compte créer une chaîne exclusivement dédiée aux langues nationales, foi de son directeur général.



Le créateur de mode François 1er et l’artiste musicienne Miss Tanya étaient les invités d’honneur de cette cérémonie.



Une aubaine saisie par François 1er pour rappeler le soutien indéfectible de la RTB à sa carrière tant au Burkina Faso qu’en France.

D’autres artistes comme Bagayan le slameur, Shady, Jean Luc Badolo ont apporté une touche d’ambiance au lancement de Zénith.



Une coupure symbolique du ruban suivie de la visite des locaux et des installations de RTB-Zénith par les officiels ont fin à la cérémonie de lancement des programmes de la nouvelle chaîne thématique.

