Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière, le ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de Sécurité Routière, Annûuyirtole Roland Somda a remis dans la matinée de ce 24 décembre 2022, un lot de casques au profit du personnel de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB). L’objectif de ce don vise à inviter la RTB à servir de relais pour sensibiliser les citoyens au port du casque et promouvoir le civisme sur nos routes.



Par cet acte, le chef du département en charge des Transports, Annûuyirtole Roland Somda invite la RTB d’être son relais à travers la population pour pouvoir faire passer le message de sensibilisation au port de casques. « Une attitude à travers laquelle nous pourrons ensemble réduire considérablement la gravité des accidents », a soutenu le ministre Somda.



Appréciant cette démarche à juste titre, le groupe Média Leader par la voix de son Directeur général, Rabankhi Abou-Bâkr Zida a pris l’engagement de soutenir « fortement » le ministère en charge des Transports dans sa campagne de sensibilisation. Pour lui, le port de casque est, non seulement un combat pour la survie, mais aussi un combat pour la protection des citoyens burkinabè, avant d’ajouter: « le casque aujourd’hui est chargé de symbole. Au-delà de la protection, on peut dire que le casque est aussi un symbole d’amour (…) Je crois que la RTB à travers tout son réseau prend l’engagement de soutenir fortement le ministre en charge des Transports ».



A l’occasion, le ministre en charge de la Communication, Jean Emmanuel Ouédraogo a rassuré son collègue des Transports et ses collaborateurs de la volonté et de la disponibilité de la RTB dans son ensemble à faire l’écho le plus large possible pour que cette campagne de port de casques soit un fin succès surtout à l’orée des fêtes de fin d’année.

