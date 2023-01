Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation du Burkina, Pr Adjima Thiombiano a présidé ce 09 janvier 2023 la cérémonie d’installation et de prise de fonctions de la nouvelle équipe dirigeante du Conseil africain et Malgache pour l’Enseignement supérieur (CAMES).



Désigné à l’issue de la 39e session ordinaire du Conseil des Ministres du CAMES tenue du 23 au 27 mai 2022 à Kinshasa, le Pr Souleymane Konaté prend officiellement les rênes du Secrétariat général du Conseil africain et Malgache pour l’Enseignement supérieur (CAMES), ce lundi 09 janvier 2023. Il remplace à ce poste le Pr Abou Napon, assurant l’intérim depuis le 27 septembre 2021, suite au décès du Pr Bertrand Mbatchi, le 25 septembre 2021.



Bénéficiant pleinement de ses attributs de Secrétaire général du CAMES, le Pr Souleymane Konaté a ensuite installé ses deux directeurs généraux des programmes, Pr Ali Doumma et Dr Saturnin Enzonga Yoca, respectivement, chargé des Comités consultatifs interafricains (CCI), des concours d’agrégation et de l’Ordre international des Palmes académiques (OIPA) du CAMES et chargé de l’Assurance Qualité, du Programme Reconnaissance et Équivalence des Diplômes (PRED) et des Programmes thématiques de Recherche (PTR).



Dans son allocution, le nouveau Secrétaire général a d’abord salué ses pairs pour le choix sur eux pour diriger l’Institution commune (CAMES). Et pour cela, il a pris « solennellement » ce jour l’engagement de mériter de leur confiance. « Nous vous rassurons monsieur le premier vice-président du Conseil de ministres que le CAMES que nous souhaitons sera celui que veut l’ensemble des 19 États membres », a-t-il précisé.



Ensuite, il a salué son prédécesseur, Pr Abou Napon pour l’immense travail abattu depuis septembre 2021 à travers l’exécution de l’ensemble des programmes statutaires du CAMES dans des conditions difficiles liées aux crises sanitaires, environnementales et sociopolitiques récentes. « Cher ainé, votre intégrité et votre connaissance approfondie du CAMES resteront pour moi des références », a ajouté le nouveau Secrétaire général.

Le secrétaire général sortant, Pr Abou Napon, quant à lui, a d’abord eu une pensée pour feu Pr Bertrand Mbatchi, décédé le 25 septembre 2021. En sus, il a félicité son successeur pour sa nomination et lui a rassuré de sa « disposition et de sa disponibilité, à son gré, à servir notre Institution commune. Et pour ça, vous pouvez compter sur ma modeste personne », a-t-il promis.



Précisons, le nouveau Secrétaire général du CAMES, Pr Souleymane Konaté est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Il occupait précédemment les fonctions de Directeur Général de la Recherche et de l’Innovation au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d’Ivoire.

Bènonè Ib Der Bienvenue Médah

