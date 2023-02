Coopération Etats-Unis-Burkina Faso : le sous-secrétaire d’Etat américain pour l’Afrique de l’Ouest échange avec le Chef de l’Etat

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a accordé, ce jeudi après-midi une audience au sous-secrétaire d’Etat des Etats unis pour l’Afrique de l’Ouest, Michael HEATH.



Les échanges entre le Chef de l’Etat et son hôte américain ont porté sur la coopération entre les deux pays et surtout la situation sécuritaire dans notre pays.



Selon le sous-secrétaire d’Etat américain pour l’Afrique de l’Ouest, Michael HEATH, la lutte contre le terrorisme dans laquelle notre pays est engagé est principalement un défi des Burkinabè.



Cependant, a souligné le diplomate américain, « les Burkinabè ne doivent pas être laissés seuls, ils ont besoin d’un accompagnement et de partenaires dignes et valables ».



«Nous avons également échangé avec le chef de l’Etat sur le processus de la Transition et nous voyons d’un bon œil que le processus démocratique puisse être rétabli » à l’issue de cette période transitoire, a souligné Michael HEATH.



Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont également abordé des questions liées au renforcement des capacités des femmes, à la violence basée sur le genre, à l’action humanitaire et à la bonne gouvernance, entre autres.

