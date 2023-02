Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a présidé la cérémonie d’ouverture de la Conférence des Commissaires de police, ce jeudi matin. Face aux défis du moment, le Chef de l’Etat a invité l’ensemble des Forces de défense et de sécurité à un changement de paradigme.



Cette conférence se tient sous le très haut patronage du Chef de l’Etat qui a tenu « à être là pour passer un message à toute la police mais aussi à toutes forces combattantes ».



En effet, le Capitaine Ibrahim TRAORE a noté un chevauchement dans l’occupation de l’espace et fait savoir que désormais des zones de responsabilité seront mieux définies.Cela permettra une utilisation rationnelle des effectifs et des équipements.



Le Chef de l’Etat a aussi insisté sur la mobilisation générale des FDS ainsi que des VDP recrutés et invité les différents corps à quitter l’esprit d’appartenance pour lutter ensemble.

Selon le Président de la Transition, « il faut carrément changer de paradigme » parce que la guerre que mène le Burkina Faso est « une guerre d’intelligence » et il faut s’adapter continuellement aux stratégies de l’ennemi.

Dans ce combat, tous les porteurs de tenue devraient se départir de la paresse et de la fatigue. Il a donc demandé aux commissaires de police d’être des leaders et pas des chefs. « Cette guerre, nous allons la faire », a-t-il martelé.



Le Président de la Transition a également évoqué la lutte contre la corruption. Et elle « doit commencer par nous-même d’abord », a souligné le Capitaine TRAORE, qui a invité la Police nationale à s’y investir dans son travail quotidien.

La conférence réunit 300 commissaires de police autour de la réflexion sur le thème : « la Police nationale à l’ère de la modernisation institutionnelle et des défis sécuritaires émergents », les 9 et 10 février 2023.

Direction de la Communication de la présidence du Faso

