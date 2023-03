Produits pétroliers et dérivés : le lubrifiant A-LUB investit le marché.

Après le carburant et le gaz butane, la société April Oil s’attaque au marché des lubrifiants. Son staff a présenté ce soir, A-LUB son tout nouveau produit qui vient prendre soin des moteurs et de la meilleure des manières.



En effet selon le technicien Somda Stanislas, A-LUB est une gamme de lubrifiants adaptés à l’Afrique qui est formulée en tenant compte des contraintes de la clientèle. « La poussière, la température ambiante, les conditions de transport et de stockage du carburant impactent négativement la santé des moteurs. Mais avec A-LUB, la vie de vos moteurs sera prolongée » nuancera-t-il au cours de sa présentation.



Le lubrifiant A-LUB est destiné aux engins à deux roues, aux poids légers et lourds. Les tarifs sont également compétitifs aux dires de Yasmine Kaboré, la directrice commerciale et marketing. « Vous avez Vista, un lubrifiant d’un litre, fait pour les engins à deux roues au prix de 4500 FCFA. X-1 conçu pour les poids légers, se vend en bidon de 5 litres et coûte 16500 FCFA.

Azelia vise les véhicules poids lourds au tarif de 17000 FCFA. Il y a aussi Novas, Ertul et Optimus un bidon de 20 litres » précisera-t-elle.



Tous ces lubrifiants sont disponibles dans les stations April Oil à Ouagadougou et dans les provinces.

La compagnie pense aussi rendre disponibles ses produits auprès de certaines structures pour la revente.



✍️Marie Laurentine Bayala

