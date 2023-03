Lutte contre l’insécurité : le Chef de l’Etat réaffirme sa détermination et appelle la jeunesse à rester debout



Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a eu des échanges directs, ce jeudi, avec les forces vives de la région du Centre-Nord dans le cadre de la lutte contre le terrorisme menée actuellement sur l’ensemble du territoire national.

Face aux forces vives de la région du Centre-Nord réunies dans la salle polyvalente de la ville de Kaya, le Chef de l’Etat a réaffirmé sa détermination à travailler pour la reconquête du territoire, le retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso, ainsi que pour le développement du pays.

« Jamais nous n’abandonnerons notre patrie », a rappelé le Président de la Transition.



Convaincu de l’engagement de la jeunesse, le Chef de l’Etat a invité cette frange de la population à s’investir davantage et sincèrement dans le combat qui est menée contre les groupes armés terroristes.



Le Capitaine Ibrahim TRAORE a aussi salué l’engagement de l’ensemble des populations à travers les enrôlements massifs comme Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP).

Il a rassuré que du travail est en cours pour trouver des solutions aux difficultés que vivent les populations hôtes et déplacées de la région du Centre-Nord et de toutes les régions du Burkina Faso, notamment l’accès à l’eau potable, l’éducation.



Dans la dynamique d’accélération de la lutte, le Président de la Transition a également évoqué l’acquisition de matériels adaptés. Cette acquisition qui a déjà commencé permettra une meilleure opérationnalisation des forces combattantes.

Le Président Ibrahim TRAORE a invité les populations à faire attention aux réseaux sociaux, aux informations diffusées ou à diffuser sur ces plateformes numériques. Il s’agit d’une mise en garde des diffuseurs de fausses informations, de messages de haine et d’informations contraires à la dynamique de la lutte, car « ce sont des terroristes qui communiquent pour les terroristes », a indiqué le Capitaine TRAORE.



Les forces vives de la région ont reconnu les efforts engagés par la Transition dirigée par le Président Ibrahim TROARE dans la dynamique de la reconquête du territoire et du retour de la paix au Burkina Faso. Elles ont renouvelé leur soutien au Chef de l’Etat, avant de formuler des suggestions et de rappeler les préoccupations qui tournent autour de la sécurité, des services sociaux de base, du développement économique des ménages et de la région.

Le Chef de l’Etat a souligné que du travail est en train d’être fait dans le sens de la prise en charge des préoccupations du peuple burkinabè. L’engagement et la disponibilité de chacun sont importants, a-t-il précisé.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso

