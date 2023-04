Manga : 86 000 paquets de cigarette de contrebande estimés à plus de 30 millions de F CFA incinérés.

La Direction régionale des Douanes du Centre-sud, en collaboration avec la direction régionale du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes entreprises et les Forces de Défense et de sécurité locales, a saisi et détruit, ce mercredi 5 avril 2023, un lot de 86 000 paquets de cigarette de contrebande d’une valeur estimée à plus de 30 millions de francs CFA, a-t-on appris de l’Agence d’Information du Burkina (AIB).



« La saisie des 86 000 paquets de 20 bâtons de cigarette de marques diverses aux mains de fraudeurs est le fruit de dénonciations et d’opérations menées sur le terrain par les agents », a indiqué jeudi, la directrice régionale des Douanes du Centre-sud, Bertille Derra.



En procédant à la destruction de ces cigarettes de contrebande, nous rapporte notre confrère de l’AIB, Mme Diarra dit « interpeller les acteurs du commerce et les populations sur le caractère répréhensible de la fraude de marchandises en particulier la cigarette, dont le monopole est assuré au Burkina Faso par la Manufacture Burkinabè des Cigarettes (MABUCIG) ».

Pour la gouverneure du Centre-sud, Yvette Nacoulma, la fraude de cigarettes est une source de financement du grand banditisme et du terrorisme qui menace notre survie qu’il faille assécher; avant d’ appeler la population à une « collaboration soutenue et franche » avec les forces de défense et de sécurité.

Bènonè Ib Der Bienvenue Médah

