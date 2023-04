Energie : le Gaz de Pétrole Liquéfié en phase de vulgarisation

Le Secrétaire général du ministère en charge de l’Energie, des Mines et des Carrières, Jean Baptiste Kaboré a ouvert ce lundi 5 avril 2023 un atelier de vulgarisation du gaz de Pétrole liquéfié (GPL), à Ouagadougou. Les participants à cette rencontre ont deux jours pour « examiner et valider l’étude portée par la Commission économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) qui vise à mettre en place une stratégie nationale de promotion et de vulgarisation du GPL au Burkina Faso.



« Faire du gaz de pétrole liquéfié une énergie domestique pour les ménages burkinabè. C’est l’ambition affichée de la Commission économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).



Le processus de vulgarisation du GPL comme énergie de cuisson dans les ménages au Burkina connaitra son envol à l’issue de cette rencontre de Ouagadougou.

Pour le secrétaire général du ministère en charge de l’Energie, Jean Baptiste Kaboré, sur les deux dernières décennies passées, l’utilisation du gaz dans nos cuissons domestiques a évolué énormément. « On est passé de 9 tonnes de gaz en 2021 à plus de 133 tonnes en 2022. Donc c’est encourageant. Je crois qu’avec cette étude et la mise en œuvre de la stratégie de promotion et de vulgarisation pour les années à venir, on devrait avoir de meilleurs résultats », a-t-il indiqué.



Et l’implémentation de cette stratégie qui consiste à faire du gaz de Pétrole Liquéfié une énergie de cuisson préférée des ménages est une dynamique mise en route par la CEDEAO dans plusieurs Etats de la sous-région dont le Burkina.

A en croire, le représentant résident de la CEDEAO au Burkina, Tièna Coulibaly, les chefs d’Etat ont décidé que la CEDEAO aurait dû se pencher plus sur les intérêts des populations que ceux des Etats (CEDEAO des peuples). « Et dans le domaine des énergies, s’est-il voulu clair, la Commission a décidé qu’il faut donner une priorité à l’accès à l’énergie pour les populations et l’accès utile ».

Précisons que le présent rapport soumis en examen doit servir de document de base sur les 15 prochaines années à « évaluer à la consommation du GPL, à le promouvoir et à le vulgariser ».

Bènonè Ib Der Bienvenue Médah

Partager : Twitter

Facebook