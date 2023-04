Diplomatie : le Président de la Transition reçoit les Lettres de créance de six nouveaux ambassadeurs

Le Président de la Transition, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu ce mardi matin, les lettres de créance de six ambassadeurs nouvellement accrédités au Burkina Faso. Il s’agit de la République islamique d’Iran, de la République d’Autriche, du Royaume-Uni, du Commonwealth d’Australie, de la République de Hongrie et de la République algérienne démocratique et populaire.

La République algérienne démocratique et populaire a accrédité son Excellence Monsieur Nadjib MAHDI, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Burkina Faso. Les relations diplomatiques entre les deux pays datent de 1978 avec des concertations régulières des autorités. Le diplomate algérien aura sa résidence à Ouagadougou.



Son Excellence Monsieur Mojtaba FAGHIHI est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d’Iran, avec pour résidence Ouagadougou. Les deux pays entretiennent des bonnes relations d’amitié et de coopération. Le nouvel ambassadeur a occupé de hautes fonctions dans des missions diplomatiques de son pays à Ankara et à Pékin.



La République d’Autriche entend renforcer sa coopération avec le Burkina Faso avec la nomination de son Excellence Madame Ursula FAHRINGER, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de notre pays, avec résidence à Dakar au Sénégal. La diplomate va travailler à améliorer la coopération bilatérale basée sur l’enseignement et la formation professionnelle.



Son Excellence Madame Katherine Marjorie RANSOME, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni au Burkina Faso a occupé de hautes fonctions dans son pays, au ministère des Affaires étrangères aussi bien au niveau central que dans les représentations diplomatiques. La diplomate aura pour résidence Bamako au Mali.



Le Commonwealth d’Australie, un pays de l’hémisphère sud, a accrédité son Excellence Madame Berenice OWEN-JONES, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Burkina Faso. Avec pour résidence Accra au Ghana, la diplomate va travailler à booster la coopération entre les deux pays qui touche des domaines comme la formation à travers l’octroi des bourses d’études ainsi que des stages de formation.



Son Excellence Monsieur Tamas Endre FEHER, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Hongrie auprès du Burkina Faso a également remis ses lettres de créances au Chef de l’Etat. Le diplomate a représenté son pays en qualité de deuxième secrétaire, de consul, de chef de mission adjoint et consul général respectivement auprès du Royaume de Thaïlande, de Taïwan, et de la République populaire de Chine. Il aura également pour résidence Accra au Ghana.



Direction de la Communication de la Présidence du Faso

