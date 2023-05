Décédé dans la nuit du 12 au 13 mai 2023 à Ouagadougou, le Colonel Boukary KABORE dit Le Lion, a été élevé à titre posthume, au rang de chevalier de l’ordre de l’étalon, ce dimanche 14 mai 2023 à Poa, dans le Centre-ouest du Burkina Faso.



Cette décoration s’est faite en présence de plusieurs membres du Gouvernement burkinabè.



Mais avant de prendre la route de son village natal où il a été inhumé aujourd’hui, le cortège conduisant la dépouille de Feu Boukary KABORE, est passé au Mémorial Thomas SANKARA où l’illustre disparu a reçu des hommages de plusieurs personnes.



On retiendra de l’homme des témoignages que l’illustre disparu fut un Homme intègre, et un meneur d’hommes respecté sur le plan professionnel. Droit dans ses bottes, avec un franc parlé, il était très fidèle en amitié.

Ami et compagnon d’arme de thomas Sankara, il fut un des animateurs emblématique convaincu de la Révolution démocratique et populaire.

Après l’Assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987, il a connu l’exil pendant quelques années au Ghana avant de revenir au pays pour être réhabilité dans l’armée en 1992

Reconverti en agriculteur il vivait une retraite tranquille au milieu des siens dans son village natal, Poa.



Boukary Kaboré dit le Lion du Boulkièmdé fut également un homme politique et avait créé un parti politique, le PUND dont il était le président.

Pour le Chef de l’État, l’illustre disparu représente le symbole de la résistance et reste « un modèle de résilience qui doit inspirer les jeunes, les hommes et les femmes engagés aujourd’hui dans le combat pour la souveraineté de notre pays »



Boukary KABORE dit Le Lion repose désormais à Poa, son village natal au milieu des siens



