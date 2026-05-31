Accueil Télévision Emissions TV Débat de presse du 31 mai 2026 TélévisionEmissions TV Débat de presse du 31 mai 2026 Par RTBMULTIMEDIA - 31 mai 2026 203 0 Facebook Twitter WhatsApp Partager : Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X J’aime ça :J’aime Chargement… Similaire En savoir plus sur Radiodiffusion Télévision du Burkina Subscribe to get the latest posts sent to your email. Saisissez votre adresse e-mail… Abonnez-vous ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR Finale Coupe du Faso : Sporting FC vs Vitesse FC (1ere mi-temps) JT de 13h du 31 mai 2026 JT de 20H du 30 mai 2026 JT de 20H du 29 mai 2026 JT de 20H du 28 mai 2026 JT de 19H du 28 mai 2026