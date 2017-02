Le Ministre Eric Bougouma et la Coordination des sous sections du Syndicat des travailleurs des travaux publics, du bâtiment, de l’hydraulique et assimilés du Ministère des infrastructures (SYTTPBHA) ont tenu une rencontre de concertations sur les préoccupations énumérées par le syndicat le vendredi 17 février 2017 à Ouagadougou. Selon le procès-verbal, ci-dessous, de la rencontre, « concernant les déclarations relatives à la gestion du ministère, le ministre a souhaité que le syndicat privilégie la saisine des structures de contrôle de l’État pour les vérifications appropriées ». Le procès-verbal mentionne également des décisions sur l’organisation du ministère, le règlement des « arriérés de paiement des frais de mission », la gestion de l’EFP/TP, l’harmonisation et l’opérationnalisation d’un système de motivation.

PV rencontre entre le ministre Eric Bougouma et le SYTTPBHA MI