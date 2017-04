Sur invitation du Président François HOLLANDE, le Président Roch Marc Christian KABORE se rendra à Paris le 12 avril 2017 pour une visite officielle.

Le Président du Faso sera reçu à l’Elysée le 14 avril 2017 par son homologue français, Monsieur François HOLLANDE. Au menu des échanges entre les deux chefs d’Etat, la coopération bilatérale et l’actualité internationale.

Cette visite qui intervient à quelques jours de la fin du mandat du chef de l’Etat français, permettra aux Présidents KABORE et HOLLANDE de passer en revue l’état de la coopération entre le Burkina et la France en vue de son renforcement avec les nouvelles autorités françaises. Elle donnera également l’opportunité au Président du Faso, de donner à voir la nouvelle vision de notre pays en matière de développement et de réaffirmer la position du Burkina sur la scène internationale.

Le séjour du Président du Faso dans la capitale française sera mis à profit pour avoir d’autres rencontres avec des personnalités de haut niveau.

La Direction de la Communication de la Présidence du Faso