Le sieur Glelé Prince Pacôme a été condamné hier mercredi par le Tribunal de grande instance de Fada N’Gourma, à cinq ans de prison ferme, pour escroquerie et pour s’être fait passer pour un avocat international, un procureur général, un juge et un expert-comptable.

Le prévenu Glélé Prince Pacôme, de nationalité étrangère est décidé à vivre de l’escroquerie. Après avoir été libéré seulement le 22 mars 2017, après un an d’incarcération pour escroquerie, il a encore comparu à la barre le mercredi 17 mai 2017, pour les mêmes faits.

Devant le tribunal, le frigoriste qui s’est attribué plusieurs titres pour arnaquer ses victimes a reconnu toutes les charges retenues contre lui et son complice Alassane Lompo, autrefois son codétenu à la maison d’arrêt et de correction de Fada-N’Gourma.

Ils sont poursuivis pour escroquerie, tentative d’escroquerie, et usurpation de titres.

«Pourquoi vous présentez sous un faux nom ? Pourquoi prendre des titres d’avocat international, de procureur général, de juge et d’expert-comptable, alors que vous ne l’êtes pas ? », a voulu savoir le président du tribunal.

«Après un an de prison, je n’avais aucun papier, alors que je veux rentrer dans mon pays. Je n’avais pas de (frais) transport et j’avais déjà passé 12 jours à l’hôtel à raison de 20.000FCFA par nuit», répond l’accusé.

«Mais la justice vous a délivré un laisser-passer et la maison d’arrêt vous a donné 15.000 FCFA pour que vous rentrez au pays (voisin du Burkina, ndlr)» réplique le président.

Dans une sérénité inégalée, le prévenu confesse avoir loué une maison à 75.000FCFA le mois sous le titre d’un avocat international en voie de s’installer à Fada-N’Gourma, acquis à crédit des meubles à hauteur de 1 million 433 mille FCFA avec des subterfuges.

Au total, le faux avocat international et «procureur général» et «grand juge» à la Cour d’appel de Fada-N’Gourma, a fait en moins d’un mois, une demi-douzaine de victimes dont 2 femmes.

«Il m’a dit qu’il est un grand juge nouvellement affecté à Fada. Il a pris un fauteuil rembourré, une télé, une table, une table à manger», le tout d’une valeur de plus de 1million 400 mille FCFA, raconte la victime Alassane Doussa.

A la victime Youmali Ouoba, il a pu soutirer 60.000 FCFA et deux pintades avec la promesse de faire libérer ses frères détenus depuis des années en prison.

Madina Ba et Ida Lompo ont respectivement remis à l’escroc une antenne parabolique avec son décodeur et la somme de 30.000Fcfa.

Dans son réquisitoire le procureur a décrit une personnalité caractérielle et un récidiviste notoire. Pour le procureur, les faits à lui reprochés sont établis et consommés. Il a requis de la Cour, 8 ans de prison ferme pour le cerveau et 7 ans pour son complice.

Le Tribunal a reconnu les prévenus coupables d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, d’usurpation de titre et de complicité. Le sieur Glélé Prince Pacôme, le cerveau, écope de 5 ans de prison ferme et son complice Alassane Lompo s’en sort avec 4 ans.

Agence d’Information du Burkina